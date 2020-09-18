【精華】吃飯店自助餐別搶排第一 業者驚爆食材暗黑內幕！

許多人常樂於吃自助餐，總覺得多吃多回本，尤其在飯店吃限時Buffet時總是第一時間入場搶第一輪，但曾從事飯店業的來賓Allen則透露，為了不浪費食材，有些飯店會在第一輪放上昨天剩下還能吃的食材，加熱後上桌，建議吃第二輪的食物比較新鮮。

Allen最近在《小明星大跟班》中大聊飯店秘辛，透露許多人吃自助餐時常會搶第一個去排隊，但其實一開始上桌的大多是昨天剩下的食材，「因為我們在做Buffet的時候，前一天都一定會剩下很多東西，除了真的不行了的東西之外，其他其實都冰起來，隔天微波復熱或者是再煎熟」。

因此，Allen表示，他們去外面吃自助餐時也習慣先去拿飲料，等過二、三輪後再去拿餐，「食材才會是最好吃的」，呂文婉問第一輪走完大概要多久？Allen回應：「大約15分鐘之後再去拿」，第二輪之後的食物才會是最新鮮也是最好吃的，先忍一下下就能吃到好東西。

一旁的旅遊達人人榮此時聽到傻眼，笑說大家總以為第一輪的最新鮮，如今聽到這說法太震驚，許多婆婆媽媽去飯店用餐也常搶第一輪，Allen更指飯店裡許多醬汁其實都是用食用粉調出來的，吳宗憲則打趣問Allen過去就職的飯店「對你有多壞？」才會如此拚命爆料，開玩笑說Allen現在可能改從事殯葬業，「比較不會遇到客訴」。

(中時新聞網)