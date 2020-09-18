行政院長蘇貞昌今赴立院報告萊豬政策並備詢，面對國民黨立委蔣萬安抨擊民進黨從主張零檢出變全面開放，蘇貞昌瞬間被激怒，反過來批評雙重標準的是國民黨，支持瘦肉精的是國民黨，欺騙老百姓的也是國民黨；還調侃蔣萬安「你在美國吃豬肉，你有出事嗎？」甚至認為肉品無須標示是否含有瘦肉精，因為他說，「台灣人很會的啦，一吃下去就知道」。

蘇貞昌針對開放瘦肉精美豬、牛政策進行專案報告並備詢，這是蔡政府宣布開放後，首次由行政部門出面接受民意機關的質詢。

由於民進黨過去在野時，乃至於2016執政後，均主張瘦肉精零檢出，如今立場逆轉，就成為在野黨火力焦點。

行政院長蘇貞昌今赴立院報告萊豬政策並備詢。(朱真楷攝)

蔣萬安質詢時指出，蔡政府一直說因為國際標準改變，所以決定開放萊豬；問題是，國際食品法典委員會（CODEX）早在2012年7月5日就公布萊克多巴胺的安全標準，結果幾天後民進黨在立法院面對美牛進口案依舊全面反對；2016年執政，農委會送立院的書面報告，也是反對瘦肉精進口，還說期盼美方接受我國禁止的政策，「到2016年都還在反對，現在又說早就接受標準，麥擱騙啊，老百姓沒這麼好騙」。

聽到「騙」字，蘇貞昌當場變臉怒嗆2012年之前，國民黨是怎麼支持萊克多巴胺的？蔣萬安回稱，當時馬政府開放的是「30月齡以下、代謝速度快小牛」，但蔡政府要開放的是台灣人食用量比牛肉多7倍的豬肉，這個數字還是農委會自己所公布，「這就是我們之間的不同，你不要再帶風向！」

聽到這，蘇貞昌立刻從蘇揆回到「蘇律師」，反過來挑釁說，「2012年你還沒回國，那時候你還在美國吃美國牛，對不對，你在美國有吃牛肉嗎？有吃豬肉嗎？你有出事嗎？放心啦，我來自屏東縣，我對豬農知道多多，台灣人就不喜歡吃美國豬，我保護養殖業也是用心用力，感謝蔡總統！」

結果，當蔣萬安準備開口說「你說要照顧豬農……」立刻被蘇貞昌打斷說「你要面對啦，你不要不面對」。

問題是，當蔣萬安接著質詢行政部門，明年瘦肉精美豬、牛輸台後，產品標示上是否會標註含有瘦肉精，以利消費者判斷選購？蘇貞昌似乎火氣仍未消，繼續挑釁地說，「台灣豬不用瘦肉精，你不一定知道啦，而且美國豬味道不一樣，這些都清清楚楚啦。」「你不要低估台灣人的智商」。

蔣萬安當場回稱「你才低估台灣人智商，標示產地也要標示『是否有含瘦肉精』，不要求殘留量多少，但至少要讓老百姓辨別吃了什麼。」結果，蘇貞昌仍繼續酸說「以前你就在美國啊，我們台灣豬都清清楚楚，你還學法律的咧，唉呦，我都清清楚楚。」

蘇貞昌甚至還認為，台灣民眾無須看標示，就可清楚辨別豬肉是否含有瘦肉精。他表示，「委員你還學法律的咧，可惜了你。」「我相信台灣人很會的啦，一吃下去就知道，而且一吃下去也知道是台灣豬還是美國豬，你在這方面沒經驗，我提供你參考」。

時代力量立委陳椒華質詢時，也主張政府應明訂肉品應標示是否含有瘦肉精，但貞昌僅強調，一定會清楚標示「肉品來自哪一國」。

衛福部長陳時中也強調，標示分兩種，一種是強制標示，一種是自願標示；他說，萊克多巴胺並不在強制標示的範圍之內，但如果有業者自願要標，衛福部會協助標示。

(中時 )