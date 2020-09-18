勞保年改原預定今年底前登場，但年改方向包括溯及既往及調整所得提代率曝光後，勞工強烈反彈。勞動昨聲明，勞保年改沒有具體時間表，行政院長蘇貞昌今也表示，政府不倒，勞保就不會倒。對於政院部會表態，網友不領情狂酸，「詐騙掏空集團不倒，人民百姓不會好」。

行政院長蘇貞昌今(18)日赴立院，被問到勞保年金改革。他說，勞工是對國家有重大貢獻，政府對勞工非常尊敬與感謝，對勞保一定會負起最後的責任，請勞工朋友知道，政府如果沒有倒，勞保就不會倒。

聽到閣揆掛保證，網友不領情也不相信，「問題是老百姓會先倒啊！」、「不會倒，但卻要多繳很多，也只能領個幾毛，那跟倒有什麼兩樣？」、「前幾天不是天天說要倒了，怎麼會碰到毒豬進口又变成政府不會倒了」、「他是說勞保不會倒，又沒說不會減勞工退休金。不會提高勞保費」、「詐騙掏空集團不倒，人民百姓不會好」。

勞動部昨晚也發出聲明指出，考量近期社會對勞保年金改革意見分岐，差異過大，原訂最快年底前提出改革方向規劃暫緩，目前無任何具體期程。勞動部長許銘春說，請大家放心，政府會掖注財源，一定負起最後的給付責任。

對於勞動部長先放風聲勞保年改，卻又改口延期沒有時間表，網友紛紛留言，「笑死，連方案都沒提就縮了」、「縮了 說好的烏紗帽」、「所以咧？我們要謝主隆恩嗎？」、「先放點風聲，看看風向。反彈不大就繼續黑白修。反彈大就龜縮」、「勞保年改動到綠營基本盤了，心生恐懼了」、「有萊豬的前車之鑑，只怕會先斬後奏」、「勞保年金比基本工資還低，生活早就發生問題了！還有被打折的空間嗎？」

(中時新聞網)