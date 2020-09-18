吉祥物可愛的造型常是各區公所推動觀光的得力助手，台南市左鎮區公所18日正式推出吉祥物「考古學家塔比TABE」，首場活動出席左鎮國小防災防震宣導，可愛的模樣讓小朋友搶著合照。

左鎮化石園區去年5月重新開幕，成為觀光旅遊熱門景點，連帶帶動左鎮觀光旅遊，為了不讓其他區吉祥物專美於前，左鎮區公所也推出左鎮區專屬的吉祥物。

考古學家塔比TABE的名字是西拉雅語「你好」的意思，代表吉祥物親切問候每位來到左鎮的遊客，塔比造型取材左鎮重要出土化石「早坂犀」，他身穿考古服，胸前口袋還畫著二寮日出圖，手拿小鏟子、小刷子，頭上戴的帽子像左鎮特殊的白堊土地質山貌。

左鎮區公所表示，18日先讓考古學家塔比TABE亮相，參加左鎮國小防震教育宣導活動，小朋友現場也DIY製作TABE的雷雕及胸章，並興奮的與塔比合照。

未來考古學家塔比將擔起公所重要的宣傳任務，公所也會陸續開發塔比的系列產品，運用在文宣品上，未來也將有大玩偶跟民眾一起互動，希望加深大家對左鎮的印象。

並於9月18日(星期五)上午10時20分假左鎮國小辦理雷雕及胸章製作課程，透過活潑簡單手作DIY活動將地震保命3步驟刻在鑰匙圈及胸章上，讓防震教育從小扎根亦藉此增強學生防災意識。

(中時 )