29歲林姓男子充當詐騙集團洗錢角色，今年3月時就已在台南設立俗稱「水房」的洗錢中心，也就是詐騙集團騙被害人將錢匯入特定帳戶，林再透過網路銀行將錢轉出，再依洗出的比例抽取傭金。

詐騙集團藏身台南別墅 警攀降攻堅逮5人。

北市刑大指出，林嫌都是承租大樓豪宅或獨棟別墅，但不定時更換地點，為免被抓幾乎足不出戶，要手下使用電腦，將從各地騙來的錢不斷洗出。

警方循線追查，日前鎖定林嫌位在湖美街的最新據點，9日見時機成熟前往攻堅，但因林的門口有監視器，警方特勤人員是從隔壁5樓攀降至犯嫌住處，再從頂樓破門攻堅，當場逮捕林嫌及陳姓、黃姓等4名手下。

警方現場查扣筆記型電腦3部、教戰手冊1本、監視器主機1台、13具行動電話及轉帳用之中國大陸銀聯銀帳戶提款卡、帳戶資料、密碼器等證物，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪送辦。

★中時新聞網關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )