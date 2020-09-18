監察院今天公布政黨與政治團體於2019年度政治獻金會計報告，主要政黨民進黨收入1.87億元，支出1.9億元，短絀314萬多元，國民黨收入1.16億元，支出1.17億元，短絀52萬餘元，雖然國民兩黨的收入最高，但扣除支出，均為虧損，而民眾黨收入8147萬元，支出3890萬元，結餘4256萬元，成為實拿最多的政黨。

民進黨的政治獻金中，收入1億8746萬6933元，支出1億9061萬5793元，虧損314萬8860元。收入方面，最大宗為個人捐贈9968萬6756元，其次是來自營利事業捐贈8527萬4300元、匿名捐贈178萬2810元等；支出部分，選務費7854萬2468元、人事費4112萬6487元、業務費3404萬5483元、捐贈給黨籍候選人3079萬5千元、返還捐贈541萬9498元等。

國民黨政治獻金收入為1億1661萬1627元，支出有1億1713萬6075元，短絀52萬4448元。主要收支項目中，個人捐贈6370萬7580元、營利事業捐贈5159萬7千元、人民團體捐贈84萬5千元等；人事費4760萬6744元、業務費2611萬3512元、捐贈黨籍候選人2022萬8522元、選務費1652萬6582元、返還捐贈479萬1295元等。

時代力量政治獻金收入2882萬0488元，支出1811萬8387元，結餘1070萬2101元。收入項目中，最大筆是個人捐贈，有2169萬2297元、其次是來自匿名捐贈352萬8228元等；至於支出，在選務費用與業務費用旗鼓相當，分別是844萬8819元與833萬7239元，其次是捐贈給黨籍候選人的競選費用107萬1千元等。

去年8月6日剛成立的民眾黨，政治獻金收入8147萬2608元，其中個人捐贈6436萬3562元、營利事業捐贈1649萬6千元等，支出則是3890萬7652元，主要用於選務費1972萬8579元、捐贈給黨籍候選人849萬9610元、業務費468萬6671元、返還捐贈244萬元等，結餘為4256萬4956元。

在立法院僅一席的台灣基進黨，政治獻金收入為1376萬4515元，其中個人捐贈1171萬8060元、匿名捐贈123萬3697元等，支出1163萬3550元，用於人事費615萬6千元、選務費401萬2256元，結餘213萬0965元。

(中時 )