港務公司人員在偏僻的牆角擺放陷阱，準備誘捕老鼠。（胡健森攝）

老鼠人見人厭，身上帶有病毒的老鼠，更是讓人退避三舍，蘇澳港傳出在港區內出沒的老鼠身上帶有漢他病毒，港務公司如臨大敵，立即展開撲滅老鼠行動，防杜病毒因老鼠四處活動而蔓延開來。

蘇澳港區日前抓到6隻老鼠，經送驗之後在其中一隻老鼠體內驗出漢他病毒，港務公司不敢大意，展開全區域的消毒防疫措施，港務公司資深處長陳國棟18日表示，老鼠不像人員可以管制，因此帶病毒的老鼠到底是來自商船、貨輪，或者是鄰近的南方澳漁港、漁船，又或者是蘇澳港區內部的老鼠，實在無法掌握。

陳國棟並表示，去年南方澳就傳出有漁工感染漢他病毒，以老鼠的繁殖速度及活動能力，不排除與此次蘇澳港抓到帶有漢他病毒老鼠之間有其關連性，而當務之急，就是依照疾管署的防疫流程，包括大規模投放毒餌、置放捕鼠籠、填補可能藏匿老鼠的洞穴等，展開為期3個月的全區消毒防疫工作，另外也要求船隻必須嚴格執行在船上置放「鼠盾」，防止船隻停泊在港區時，船上的老鼠會沿著纜繩跑到港區內。

(中時 )