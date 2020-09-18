櫃買中心今（18）日表示，八方雲集國際公司（2753）已在今日送件申請登錄興櫃股票，產業別是觀光業。

根據櫃買中心資料顯示，八方雲集成立於民國89年1月間，董事長為林欣怡，主要經營業務是食品加工與連鎖餐飲服務，送件時資本額為6億44萬元。八方雲集去（108）年業績，營收48億3,270萬元，稅前盈餘6億2,740萬元，稅後盈餘4億8,566萬元，每股盈餘8.09元。

(工商 )