黃鴻升（小鬼）意外過世令演藝圈眾好友悲慟不已，小鬼的靈堂今進行佈置，曾參加小鬼主持節目《玩很大》的蔡昌憲，致哀花籃今提前送到靈堂，花牌上寫著「鴻升哥〜外景收工後 在你房間聊著音樂 也聊著我想做的音樂 你還幫我想了MV的構想 那個晚上的我們都笑得好開心 今後你將無牽無掛啟程 而我會在這裡一直想起那個晚上 笑得開心的我們 蔡昌憲」，令人動容。

蔡昌憲稍早也在臉書發文悼念小鬼，回憶那一天一起聊音樂，「那畫面還是好清楚，聊到感動的事我還聊到哭，沒多久也找我一起拍了Plan B微電影廣告，那畫面還是很清晰，今天過得好不真實，沒辦法把一件事做好，不太想滑手機，看到新聞還有大家口中的你，都覺得好難過好不捨，總是給身邊的人無限的溫暖滿滿的鼓勵」，並且感謝小鬼過去的照顧。

蔡昌憲今送花籃感謝小鬼生前照顧。（尤嬿妮攝）

蔡昌憲說「我們會繼續帶著你這份溫暖，做任何事都充滿拼勁，與挑戰的精神好好活著，我們都會很想你，謝謝你帶給我們一切的美好，一路好走」。蔡昌憲最後不忘提醒大家珍惜一切，「這年好不平靜，實在很討厭，讓人很不爽，請大家一定要都平安健康，顧好自己顧好身邊的人，珍惜眼前，把握當下」。

蔡昌憲（右）與小鬼合照。（翻攝蔡昌憲臉書）

(中時 )