台南市區多數道路狹窄，車輛行駛空間有限，為提供機慢車合理安全的行駛空間，市府預計從11月起，開放中華東路全線、中華北路（觀海橋至鄭仔寮橋）、大同路（中華南路至生產路）等3路段的外側快車道行駛機慢車，但機慢車行駛至路口時，仍需兩段式左轉並遵守各項標誌、標線、號誌規定。

市府交通局長王銘德表示，市長黃偉哲重視機車族的用路安全，日前在道安會報指示全面檢視道路交通流量、交通安全等狀況，適度開放外側快車道，減少機車族為閃避路邊違停被迫突然轉進外側快車道導致車禍發生，提供機慢車合理安全的行駛空間。

王銘德指出，部分機慢車優先車道常因路邊停車行、公車停靠、違規停車等情形遭占用，一旦外側快車道禁行機慢車，將導致機慢車被迫違規使用外側車道，容易造成車輛追撞及同向擦撞事故，因此評估開放外側快車道供機慢車合法行駛，預期可減少事故發生的機率。

交通局說，市府經過6次專案會議討論，提出因地制宜的推動模式後，於8月的道安會報決議通過，優先以單向2車道皆禁行機慢車的中華東路、中華北路、大同路部分路段外側車道，優先開放機慢車行駛，將從11月起進行為期半年的試辦，期間隨時進行滾動式檢討，試辦期滿將檢視推動成效，做為後續其他路段推動的參考，中長期則將在用路安全的前提下，審慎評估開放機車行駛內車道的可行性。

交通局表示，9至10月將進行行各項標誌、標線調整作業，目前進行中華東路外側車道的「禁行機慢車」標字磨除作業，並依各試辦路段逐步施作，提醒用路人標字磨除即產生效力，機慢車用路人可合法行駛該車道；鑑於用路行為有所改變，也請汽機車駕駛務必遵守各項標誌、標線、號誌規定，共同守護安全友善用路環境。

(中時 )