超有梗的家長會！作家王蘭芬在臉書分享，昨天開了三小時車，坐到腿麻屁股痛，原先預計在家長會進行到一半就落跑，沒想到每位老師的口才超好、沒有廢話、句句有梗、超有趣，還為大家釋疑了多項「南海路高中的傳說」。

一、段考數學難到爆

老師表示，學校共有34位數學老師，久久才會輪到出考題，外面很多人愛拿我們的考題去研究，因此部分老師為維護校譽就要出些「漂亮」的考題，因此建議爸媽拿到首次段考的成績先別不急著打開，請深呼吸後再看，否則心臟會受不了！而數學真的很需要緣分，許多爸媽恐都與其無緣，因此別在苛求小孩了。

二、這學校很難找到不會教的老師

老師指出，能留在我們學校的，多是很會教的老師，因為實在太常被告了，現在政府有個24小時接聽的1999專線，讓家長來投訴老師，而投訴的理由包山包海，小孩功課退步、沒來學校也沒通知、老師教不好等。

三、學生爬牆不會被抓

老師表示，這是不正確的消息！學校看似沒裝監視器，但許多從學校退休的人員每天在附近散步，一看到有人爬牆就拿手機拍下來，交到教官那邊去，抓到至少警告，也有記小過的。

四、本校學生壓力大所以會有人企圖自殺

老師透露，學生在每次段考前後都會出現情緒波動，因此常讓學生將輔導室的電話抄下來，

許多爸媽也不敢自己跟小孩溝通，怕他們會生氣，這時候專業的輔導老師就很派得上用場。

五、熱食部東西很好吃

老師認同的說，因為這樣全校總體重超標，是列名在冊的台北市過重學校。

六、學生上課時間可以自由走動

老師分享，現在看到高一學生會舉手說「老師我要去上廁所」都會很感動，因為再過一年，他們要是出去，有用眼睛瞄你一下，那都太有禮貌了，也有人是一去不返的。

七、廁所清潔費是別的學校的兩倍

老師表示，學校廁所總是謎團般不可思議的髒，會有人把吃剩的便當塞進馬桶裡，或是破壞各種設施，教書十幾年仍沒查出結果，清潔工也都哀哀叫，才拿那麼一點錢卻要掃這麼可怕的廁所，但因學校需要微笑標章，所以非得請人不可，因為若叫學生掃，恐怕是拿到危險警告。

八、學校很多少爺

老師指出，108課綱要做很多作業，但學生都不交，向他強調重要性後，竟得到「那回家叫我媽弄一下。」的答案，另要申請國外大學平均每科要80分，爸媽就會現身說情，但少爺本人卻缺席，一副不關他事的樣子。

然後我們學校學生的特質是不擅長交朋友，也不願意與人合作，要他們團隊完成一件事太難了，因為每個人都是少爺！來我們學校後就是要教導少爺，懂得爭取，不管是吸收知識，或是自己的權益，很多事情都可以協商，重點是自己要站出來。

九、這個男校學生喜歡聯誼

老師透露，許多學生自傳都寫，人生迫切目標就是找到女友，若有人願意當他的女朋友，叫他做什麼都可以。老師看完只回他：「爸媽辛苦生養你，不是讓你去當別人的奴隸的。」

而每年總統府女中校慶都辦在非假日，那天全校會有一半的學生不見，理由是收到來自女友校的「威脅」，若不去就讓他們好看，但爸媽怎麼可能簽名准許參加女校校慶，因此就會出現同學知道彼此媽媽名字的情況。曾問過某個同學怎麼知道他媽媽叫李桂香，同學便手指壓著臉頰裝女聲說：因為我就是李桂香啊！

老師認為，學生可以去聯誼，因為通常都不會成，就讓他們去幻想破滅。他們應該先學會怎麼交朋友，才有辦法真正交女朋友，所以聯誼碰碰壁也是不錯。

十、108課綱對成績好的這個學校不利

老師指出，108課綱是許願池，政府對教育有任何靈感全部丟進來，例如現在的公民科難的無法想像，所有最潮的國內外議題包括性別、平權、政治、法律都要教，然後各科變化複雜、資訊龐大到連老師都來不及更新，於是升學不再是課業的競爭，而是比誰能掌握最多新資訊。

十一、整條南海路父母都恩愛

老師分享，以前在社區高中時，班上有三分之一的學生來自於單親家庭，但本校的情況卻完全不同，父母離異的很少，經過討論推測後認為，可能是小孩考上南海路高中，對於促進夫妻感情和諧很有幫助。（老公我們鵝子考上啦）（太好了）（撕掉離婚協議書）

貼文曝光後，逾3千多位網友按讚討論，「看得我拍案叫絕」、「南海路的高中，家長比學生還要緊張」、「笑死我啦」、「全部讀完，我也沒有離開椅子」、「老師好幽默」、「傳說11真的太精闢了」。

(中時新聞網)