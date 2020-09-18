國際廢鋼原料價格趨漲，鋼筋大廠豐興(2015)本周盤價開高，鋼筋重返漲勢，市場預料下周至少可開平盤，對從業廠商仍有利可圖。

今年受惠台商回流建廠以及營建案不淡，電爐廠上半年業績均穩健，展望第四季為傳統旺季，全年營運相對去年仍有持穩以上的表現。

豐興本周盤價開高，廢鋼收購價調漲每公噸300元，鋼筋上漲400元，重啟漲勢。國際廢鋼原料價格續漲，加上市場買氣增溫，豐興本周一以全面高盤開出，廢鋼收購價調漲每公噸300元，鋼筋漲400元，型鋼基價平盤，但MQ產品附價上漲500元。

電爐廠今年上半年獲利表現，相對碳鋼及不鏽鋼廠佳，豐興上半年每股賺1.98元，優於去年同期的1.93元。

東和鋼鐵(2006)受惠營建需求熱絡，加上營運績效轉好，上半年獲利年增逾六成，成長表現最佳；展望下半年出貨可望逐步增溫，第四季旺季需求可期，下半年營運可望比上半年更好。東鋼上半年EPS 1.18元，優於去年同期的0.71元。

較低價的海光(2038)今年上半年每股獲利0.39元，比去年同期轉盈。

(時報資訊)