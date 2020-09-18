南韓今年上半智慧財產權的貿易逆差，與去年同期相較呈現收窄，主要是科技公司的專利支付下降。

南韓央行最新數據顯示，今年1~6月智財權帳戶赤字來到7.5億美元，小於去年同期的8.8億美元赤字。

關於產品和服務的智財權出口在上半年來到74億美元，低於去年同期的76.4億美元；其智財權的進口為81.5億美元，較去年同期的85.2億美元有所下降。

相關智財權貿易逆差的下降主要為科技公司在疫情期間降低了對科技產品的專利支付。據韓聯社報導，以國家別觀察，南韓對美國的智財權貿易出現高達18.5億美元的缺口，而去年同期更高達22.3億美元。

在同一期間，南韓對日本的智財權貿易亦出現赤字，缺口來到2.2億美元，已較去年同期的5億美元有所收窄。

南韓在智慧財產權的順差主要來自中國和越南，上半年對中國順差加大為11.9億美元，同時期對越南的順差為9.5億美元。

(時報資訊)