農委會、中央畜產會今天與各地養豬協會座談，其中討論到百億基金如何使用，農委會副主委黃金城提及，會中決定透過百億基金由中央畜產會建構屠宰場、分切場，讓產業的價格穩定在綠燈區的70元至80元之間。

經過數小時的討論，黃金城轉述，會中討論的重點在於養豬產業的永續發展，包括汙水排放、養殖登記證等問題，將在近期與地方政府、環保署協調，至於外界關注的「穩定豬價」，過剩時將會透過台糖控制豬隻進入拍賣的量，再不夠則要請未來請中央畜產會建構的屠宰場、分切場，讓產業的價格穩定在綠燈區的70元至80元的拍賣價格間。

黃金城強調，不是透過收購的模式，而是透過豬隻進入市場的供應，上述措施每天約可處理3000頭。

中央畜產會董事長林聰賢說，養豬產業希望去除產業的汙名化，也期待傳給二代、三代，也希望與鄉親共存共榮，會中最重要的結論是未來政府達成任何經貿協定時，一定要保護養豬產業，期待能夠比照口罩國家隊，產官學研一起來推動。

「仍反對有健康疑慮的豬隻進到台灣來」，中華民國養豬協會副理事長楊杰則說，但感謝政府掖注資源、重視產業永續發展，希望藉此機會能夠解決產業面臨問題如。

(中時 )