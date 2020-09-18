苗栗一名開設瓦斯行的沈姓男子，今年元月間涉嫌身穿印有「中油瓦斯有限公司」字樣制服，企圖混充中油員工進入彭姓民眾住所檢查瓦斯管線詐騙，結果遭識破報警逮捕送辦，苗栗地院依侵入住宅及詐欺取財未遂等罪嫌，判處有期徒刑4個月，可易科罰金。

檢方調查，沈姓男子是在今年1月16日中午，於苗栗縣頭屋鄉身著印有「中油瓦斯有限公司」字樣的制服，企圖以檢查瓦斯管線設備為由詐騙彭姓民眾，但因彭姓民眾機警發現而未上當，並報警查獲。

案經苗栗警分局移送苗栗地檢署後，由檢察官黃棋安偵辦並提起公訴，沈姓男子否認犯罪，並辯稱：「中油瓦斯有限公司」是其妻子合法設立的公司名稱，並無詐欺犯意。

但法院認為「中油公司」為歷史悠久、成立已70年餘的國營事業，其所經營的油品及天然氣等事業，更為一般民眾所周知，「中油瓦斯有限公司」的「瓦斯」亦為中油公司所經營的業務，此「中油瓦斯有限公司」使人易誤認為「中油公司」本身或為其子企業。

另外，法院發現沈某在案發時的行為舉止，並未充分說明來意，因此認定沈姓男子是企圖利用民眾誤認的狀態遂行其詐欺犯罪，因而認定沈某構成侵入住宅罪、詐欺取財未遂罪，共判處有期徒刑4月、可易科罰金。全案仍可上訴。

(中時 )