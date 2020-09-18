2020苗栗縣客語影片徵選活動開跑 縣長徐耀昌示範客家俗諺

苗栗縣推廣客語普及化、生活化，舉辦「大人細子共下尞」客語影片徵選活動，9月18日起受理報名，賽事分為家庭組及學生組，從中選出各30件入圍作品，角逐金銀銅牌，總獎金28萬元，縣長徐耀昌表示，客語傳承從學校、家庭做起，卻也需要舞台發揮，拍客語影片拿獎金就是最好的舞台。

苗栗縣政府去年首度辦理客語影片徵選活動，佳評如潮，今年持續辦理，希望讓更多不同年齡層的學生也能組隊參賽，除了家庭組外，也新增學生組，營造親子、同儕間快樂共學的客語環境。參賽影片以4到6分鐘為限，文化觀光局提供20組客語俗諺作為主題創作參考。

文觀局指出，家庭組參賽成員需一半以上設籍苗栗縣，隊員間需有2人以上為兩代以上之直系血親，其中1人需為13歲以下孩童；學生組為縣內109學年度8月以後各級學校在學學生，可跨校組隊參加。參賽者能融入學習客語或講客經驗、趣事、故事等，影片對話、旁白需以客語為主，不限腔調。

文觀局長林彥甫表示，報名期間即日起至10月31日下午5點止，預計11月17日公告初審入圍名單，11月17日至26日辦理網路人氣票選，12月12日在客家圓樓頒獎，最高可得1萬7000元獎金，入圍者也有2000元，歡迎大家踴躍發揮創意參賽，詳細可搜尋苗栗縣政府官網或電洽文觀局。

(中時 )