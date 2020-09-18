《環球時報》總編輯胡錫進18日在微博發文指出，解放軍東部戰區今在台海組織實戰化演練，台媒上午稱，從7點16分開始，解放軍戰機從台灣西南、西部、西北和北部四個方向逼近台灣島，台灣22次「廣播驅離」，廣播內容甚至出現「接近領空」的字眼，而非慣用的「空域」或「防空識別區」，並稱這種情況相當少見。

胡錫進表示，這還是客氣的。美國高官來一次，解放軍的戰機就要逼近台灣一步。如果美國國務卿、防長來台灣，解放軍戰機就應飛越台灣島，直接去台島上空演習。我們試射的導彈更應該飛越台灣島，直至飛越台所謂「總統府」上空。台當局不想過了，我們就來成全它。

胡錫進表示，這次軍演釋放了兩大突出信號。第一是，國防部發言人任國強明確表示軍演「針對當前台海局勢」，這明顯指的是美台頻繁勾連，尤其是美副國務卿克拉奇訪台。這說明解放軍不再諱言，我們威懾的就是美台勾連，這不僅是決心和意志展現的升級，而且是定點瞄准。

二是解放軍的反應速度極快。克拉奇訪台之前只有媒體信息，美台官方在克拉奇上飛機以後才正式宣佈，克拉奇昨天抵達台灣。解放軍的這次重大演習也未提前宣佈，更像是一個應急決定。而這麼大的行動，能夠如此短時間里組織起來，這是一個十分強烈的信號。它說明解放軍已有能力在極短時間里動員組織針對台灣的軍事行動，這說是演習，但它更像實戰，是解放軍和整個國家針對台海局勢一次應急反應的實操過程，因而它具有極其重要的意義，是中國大陸針對台海局勢擺出的新的重大砝碼。

胡錫進強調，通過這次演習，也通過之前的系列演習，解放軍不斷積累攻台經驗，掌握台灣防禦體系的系列關鍵數據。它們就是攻台的實操性預演，只需一個政治理由把它們從演習版激發成實戰版，「台獨」的一切就將灰飛煙滅。

最後胡錫進要對大陸網友說，別著急，台灣現在就是1949年初被圍困起來的北平，當時城內上演的一切都已是茶壺里的風暴。何時以及以何種方式結束那一切，城外的解放軍說了算，西柏坡說了算。針對今天的台海，我們常人可能感覺這個過程有點長，但對歷史來說，此過渡只是一個瞬間。

(旺報 )