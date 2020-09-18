因應瘦肉精美豬即將輸入台灣，宜蘭縣政府已修訂《宜蘭縣飲食健康權自治條例》，規定 在宜蘭縣內製造、加工、調配、販賣、輸入、輸出、公開陳列的豬肉，以及以豬可食部位 為原料之食品，都不得檢出乙型受體素。（胡健森攝）

蔡政府執意要在明年開放瘦肉精美豬入台，宜蘭縣政府為保障縣民健康，已進一步修訂《宜蘭縣飲食健康權自治條例》來因應，縣府在修正草案中明訂「在宜蘭縣內製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列的豬肉，以及以豬可食部位為原料之食品，不得檢出乙型受體素」（萊克多巴胺就是乙型受體素之一）。

修正的草案同時規定，《食品安全衛生管理法》之中央主管機關訂定豬肉及以豬可食部位為原料之食品安全容許標準後，違反第十條之一規定檢出乙型受體素含量超過安全容許標準者，依《食品安全衛生管理法》規定辦理；但如果檢出含有乙型受體素，但未超過中央訂定的安全容許標準者，將處3萬元以上10萬元以下罰鍰。

縣府表示，這項修訂草案將依規定在今（18）日傍晚正式公告，月底送法規審查小組審查，下個月經縣務會務審議通過後，再送縣議會審議，完成後正式實施。

(中時 )