台灣人口高齡化速度加快，長照基金預算三年內上看600億元。國家發展委員會預估，台灣將於2025年跨越超高齡社會，自2020年起人口開始轉向負成長（即人口粗死亡率大於粗出生率），預估至2029年高齡人口將達到幼年人口的2倍，人口結構劇變將對社會與經濟帶來極大影響。

展望未來，資誠聯合會計師事務所合夥會計師林雅慧指出，衛福部提高2021年長照基金預算達492億元，2023年更上看600億元。面對日益龐大的照顧需求，在人力與財源有限的情況下，善用數位科技以及尋求異業結盟合作成為重要解方。

資誠（PwC）聯合會計師事務所與台灣高齡產業創新發展協會今（18）日共同舉辦「2020橘世代銀未來產業高峰會」，資誠聯合會計師事務所合夥會計師蔡晏潭指出，高齡健康照顧發展應有全面性的思考，滿足高齡者在食衣住行育樂等各項照顧需求。

以高齡者住的需求為例，除超高齡社會帶動照顧服務需求攀升外，2018年公布的「長期照顧服務機構法人條例」為長照機構業者帶來機會，鼓勵更多企業投入。

蔡晏潭建議，業者應思考市場定位，綜合考量開發成本、取得建物所有權、融資資金成本、財務回收期、經營績效與管理等，以新思維靈活的調整營運策略達到永續發展。

(工商 )