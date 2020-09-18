立法院今開議，行政院長蘇貞昌就美豬美牛問題，接受國民黨立委蔣萬安的質詢。蔣萬安認為政府不應該前後態度不一，蘇貞昌則反嗆蔣萬安有沒有吃過美牛和美豬，有沒有出事？對於蘇貞昌的提問，國民黨台北市議員徐巧芯怒批蘇貞昌「錯得離譜」，還好意思講這麼大聲？還真的是「騙完神明，騙人民」啊

蘇貞昌今（18日）上午率內閣成員赴立法院進行「開放含萊克多巴胺美國豬肉及牛肉進口專案報告」。蔣萬安一上台質詢就單刀直入問蘇貞昌，美豬美牛的時空環境哪裡改變？蘇貞昌回應，國際標準、國民黨政府進口含萊克多巴胺牛肉已經8年和相關報告都出爐，因此依據這些數據，訂立更嚴謹的標準。

但蔣萬安顯然無法接受這樣地回應，痛批民進黨2016年都還反對進口美豬，現在改口真的「不要再騙人，人民沒有這麼好騙」。蘇貞昌則反問蔣萬安，在美國吃不吃美豬和美牛？有沒有出事？蔣萬安聽到這個問題，一度語塞，之後回應有吃，但不會吃這麼多，更反批蘇貞昌要面對問題，不要低估台灣人智商。

對此，徐巧芯今在臉書發文怒轟，蘇貞昌嗆蔣萬安「在美國吃不吃美豬、美牛」，一臉沾沾自喜，一臉以為自己講贏了。其實論述錯得離譜。蘇貞昌啊，人家在美國是「不得不吃」，甚至很多留學生是沒錢只好買便宜的美豬內臟吃，可是你現在是要引進台灣 ，將本來很安全的環境提高風險，哪有一樣？

徐巧芯更表示，此外，今天如果健康的人，身體可以代謝，蔣萬安就是屬於這類年輕力壯的代表。但台灣是所有人都這麼健康？三高風險、洗腎患者的風險跟蔣萬安有意義嗎？衛福部的風險評估報告完全沒有列入台灣常見疾病的風險評估，行政院長還好意思講這麼大聲。還真的是「騙完神明，騙人民」啊。

(中時新聞網)