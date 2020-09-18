小鬼16日在家中身亡。（圖／中時資料照片）

「小鬼」黃鴻升日前在北投家中猝逝，享年36歲，由於小鬼過世時頭部朝下，身上僅穿內衣，警方初步研判是在步出浴室時心肌梗塞過世，在家屬同意下，遺體稍早已從北市第二殯儀館移往板橋殯儀館，準備解剖相驗，而小鬼靈堂照稍早也出爐，用白色繡球花布置，象徵希望和永恆。

好友愷樂送花蘭致意。（圖／尤嬿妮）

小鬼的父親16日到北投家中探訪兒子，未料進門後看到小鬼俯臥在浴室前，已沒氣息，地上有血跡，呈屍僵狀態，明顯死亡多時，現場沒有發現藥物、酒瓶，也沒有打鬥或是破壞的痕跡，警方初步推測是心肌梗塞，但法醫高大成則認為，除了心肌梗塞外，也有可能是洗澡過程時跌倒，導致顱內出血死亡，且他認為心肌梗塞的機率較低，因為若是此原因致死，小鬼遺體應該是在浴缸內被發現比較合理。

而小鬼外型高壯，充滿活力，2012年時他就透露做例行健康檢查時，查出家族有腎臟病遺傳病史，也因擔心晚年需要洗腎度日，不捨未來另一半因為需要照料自己受苦，便在聚會上就透露「我絕對不會結婚」，私下也跟女友峮峮早說明一切。

據《ETtoday新聞雲》報導，小鬼的遺體本來暫時冰存在台北市第二殯儀館，為查明死因家屬同意解剖，今下午1時30分在接體車移送下移往板橋殯儀館，而小鬼的父親和妹妹稍早也現身，兩人看來憔悴，緊牽著彼此，等待檢察官與法醫到場，預計2時30分將開始解剖程序。

(中時新聞網)