機器人操盤又勝一籌，繼德信TAROBO機器人量化中國基金創造一年報酬率高達60％造成話題後，「台中銀台灣量化基金」今年8月18日上市以來，統計上市一個月績效報酬率達3.6％，不但戰勝大盤漲幅，還超越台灣150檔開放型股票基金的第1名，並勝過台灣全民最愛的0050、0056兩檔ETF。

德信TAROBO機器人量化中國基金投資大陸A股，其一年報酬率勝過其他大中華基金，而「台中銀台灣量化基金」則是本土首檔AI自動操盤的量化基金，8月18日正式投入台灣資本市場，投入的當周正逢台股從12981點跌落到12144點的時間，但統計到9月17日止，台中銀台灣量化基金報酬率3.60％，期間台股上市大盤指數漲幅只有0.34％，元大台灣卓越50(0050)漲幅僅0.38％，元大台灣高股息(0056)更是-2.17％。

就台股一般基金來看，105檔一般股票基金只有4檔是正報酬，其他101檔是虧損，第一名是群益投信的群益長安基金，報酬率3.36％；25檔台股科技類股票基金只有一檔德信數位時代基金是正報酬3.53％，其他24檔全部虧損；20檔中小型股票基金，只有三檔獲利，最佳的群益中小型股基金報酬率也僅1.78％，「台中銀台灣量化基金」繳出報酬率3.6％，完勝所有基金，提供超額投資報酬。

(時報資訊)