國內冷凍冷藏倉儲大廠裕國冷凍（8905）家族爆發經營權之爭、而且越演越烈！裕國昨公布前董座楊連發名下資產已遭母親、裕國副總裁楊吳奈美假扣押，並質疑久裕國際涉嫌炒股。楊連發決定反擊，今（18）日與律師沈靖家赴台北地檢署提告涉妨害名譽罪。

裕國集團前總裁楊得根2018年2月驟逝，由長子楊連發接掌集團旗下的裕國冷凍營運。最近爆發家族經營權之爭，目前董事長由弟弟楊長杰之子楊育偉接任。但楊連發亦組成久裕國際，宣布將以公開收購方式取得裕國9%股權，截至9/14收購股權已達5%成就門檻。

楊連發表示，因為過去從基層做起，到擔任裕國董事長16年來，深知守法是經營公司基本原則。他說，經營裕國的理念，第一要務就是要遵守法律，第二要務就是要讓股東賺錢，「但楊育偉沒有一項做到，還到處對媒體放話說我經營不善，說我違法公開收購股票。我在擔任董事長，公司是賺錢的，怎麼會經營不善？」

他強調，這次公開收購股票，不但已經事先報請金管會核准， 而且消息一發佈就漲停板，「請問哪裡違法，楊育偉要不要出來對質？楊長杰、楊育偉詆毀我的名聲，為了家族和諧，我可以忍，但讓整個家族企業蒙羞，我實在無法忍受！」

(工商 )