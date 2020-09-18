台南市中西區運河星鑽地區東北角一棵老榕樹，原是城市角落一處秘境，經過電影「總鋪師」取景爆紅，台南市公務局打造成大涼生態公園，18日啟用，連接蛋黃區觀光帶景觀。

台南市的公97綠地位於運河星鑽地區東北角，西臨新臨安橋，東臨金華橋，面積為1.47公頃，鄰近運河盲段區域，原為造船廠舊址，過去只是城市中不起眼的一角。

台南市工務局打造大涼生態公園，緊鄰運河、河樂廣場、國華街觀光帶，公園內有榕樹群、西北側還有一處親水平台，做為獨木舟活動使用，提供都會民眾休憩的寧靜場所。

台南市長黃偉哲以紐約的中央公園舉例，要在喧囂的城市中找到一塊綠地當社區公園，非常不容易，當初規畫星鑽園區時，將樹與草地保留，現在感覺成為都會中的鄉下，一處可以坐下來沉思的安靜角落，不僅療癒，更變成引人入勝的電影場景。

黃偉哲表示，以後市民在河樂廣場玩水、在國華街吃吃喝喝，還有一個大涼生態公園可以休憩漫活，這裡是屬於中西區的中央公園。

(中時 )