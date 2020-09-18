池沛玲與同學和老師組隊「我在環球的日子」參賽，自9月11日下午2點30分起到隔天持續24小時完成大雪山賞鳥紀錄，共觀察到104種，比第二名多了４種。（池沛玲提供）

在平地都很常見的黑冠麻鷺，這次比賽池沛玲竟花了半天才找到，圖為池沛玲於其他地點所攝。（池沛玲提供）

池沛玲（中）獲得2020大雪山賞鳥大賽社會組第一名，左為環球科大觀光與生態旅遊系主任陳泰安，右為賞鳥老師吳崇漢。（周麗蘭攝）

環球科大觀光與生態旅遊系大三學生池沛玲本月參加2020大雪山賞鳥大賽，24小時內紀錄104種鳥，勇奪社會組第一名。池沛玲從賞鳥門外漢透過系上訓練，打開心胸、視野、視角，台灣約600種鳥中，近3年來記錄過200多種。

有「賞鳥一條街」之稱的大雪山，約有200種鳥棲息，今年第十年舉辦賞鳥大賽，長老級的賞鳥專家、鳥類圖鑑作者也參賽。

池沛玲與及另一名同學、賞鳥老師吳崇漢組隊「我在環球的日子」參賽，自9月11日10點15分起到隔天持續24小時完成，有39隊爆量報名，從8歲到76歲共150人參賽，歷年之冠。

池沛玲大一時連怎麼用望遠鏡都還不會，上「賞鳥實務」、「生態旅遊」兩門課而接觸賞鳥，在前雲林縣野鳥學會常務理事吳崇漢指導下，池沛玲越賞越有興趣，經常早上4點多出門到林內龍過脈訓練賞鳥，九點多回學校上課，傍晚再去一趟。

池沛玲說，賞鳥訓練的是觀察力，她從只看到鳥飛來飛去，慢慢能觀察到鳥走路、顏色、飛行翅形、叫聲，隨時隨地都在賞鳥中。

為了培養辨識能力，她從野鳥圖鑑6000種鳥照片開始學習，記住每一種鳥的特徵與習性，接著走出戶外測試記憶力，越看越有興趣，就越想挑戰自己，台灣鳥類約600種，兩年來看過200到250種。

她說，參加賞鳥大賽的感覺很特別，既是對手又是同好，鳥友之間會互相分享看到、聽到甚麼鳥，但又堅持誠信原則，若不在比賽時間24小時內就不紀錄。

例如連在平地都很常見的黑冠麻鷺，這次比賽竟花了半天才找到；又例如「星鴉」，其他參賽者5分鐘前才聽到，她趕往卻消失無蹤，在比賽結束前的最後8公里看到牠靜悄悄站在樹梢上。

池沛玲在24小時內紀錄104種鳥，包含25種特有種鳥，獲得社會組第一名，大會今年總共在大雪山紀錄到143種鳥、新增2種鳥。

環球科大觀光與生態旅遊系主任陳泰安說，新冠肺炎疫情後出現報復性旅遊，政府鼓勵深度旅遊、慢旅行，但生態旅遊的導遊並不多，人才有待培養，該系是全台碩果僅存的生態旅遊系。

(中時 )