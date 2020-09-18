65歲的江姓婦人去年因不滿75歲已婚的黃姓男友與她分手，她事先備妥安眠藥、尼龍繩等物，又曾以橡皮筋綑綁黃的生殖器，最後用尼龍繩勒死他並棄置路旁；屏東地方法院考量她非毫無悔意輕判13年，檢方逾期上訴，全案定讞。

本案檢方大凸槌，今年5月15日屏東地院判決後，判決書20日送達檢察官，上訴期間到6月9日屆滿，但檢方卻在19日才提上訴，逾20天上訴期間，7月20日高雄高分院因上訴不合法判決駁回，檢方執意上訴，卻遭最高法院駁回。

江女因認為黃譏笑她年老色衰且提議分手而心生不滿，萌生殺害黃的念頭，去年7月3日上午11點她到黃位於屏東縣新園鄉某處田地幫忙時，加入安眠藥於她烹煮之魚湯內，並提供給黃食用，但黃仍保持清醒，致江女無機可乘。

當天傍晚江女邀約黃前往汽車旅館，黃應允並前往，江女擬以剪斷黃生殖器致其流血過多而死亡之方式殺害黃男，用橡皮筋數條藉機綑綁在黃的生殖器上，但黃察覺有異而詢問，江女遂無法得逞。

隔天2人到屏東縣鹽埔鄉南華大橋堤防旁，在車內與江錦雀進行談判，過程中，江因認遭黃言語羞辱，拿起尼龍繩勒死黃男，她再黃的屍體拖出車外後開車離去。

屏東地院認為江女手段殘忍，對社會造成相當的影響及震撼，考量她犯後即坦承犯行，並且多次表示表現深度懊惱，潸然淚下並希望向死者家屬道歉，可見她犯後並非毫無悔意，依殺人罪判刑13年，檢逾期上訴，遭駁回定讞。

(中時 )