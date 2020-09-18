行政院長蘇貞昌今率內閣成員赴立院捍衛瘦肉精肉品開放政策。面對民眾黨立委高虹安質疑行政部門對瘦肉精殘留量的檢驗量能，原先對外宣示會「逐批查驗」的衛福部長陳時中，今天立場變成「先嚴後鬆」，他改口表示，未來每家進口商進口的「前三批」會全面抽查，如果都合格，就會開始放鬆抽檢批數。

蔡英文總統宣布開放瘦肉精美豬、牛後，衛福部長陳時中於9月5日表示，對於新品項都會進行逐批查驗，目的是為了驗證報告是否如實，要認證過才會安心，不管是美豬、美牛，都會這樣做。

行政院長蘇貞昌今率內閣成員赴立院捍衛瘦肉精肉品開放政策。（朱真楷攝）

但高虹安今質詢蘇貞昌時指出，政府開放瘦肉精美豬、牛進口來台後，從源頭、邊境、市場的管制都是問題；其中，在邊境管制部分，儘管陳時中說新品項會逐批檢驗，但從以往的抽檢數據來看，恐怕做不到。

高虹安提出數據指出，根據106年資料顯示，我國邊境查驗進口豬肉的批數才8千多批，牛肉也只有1萬多批，如果未來瘦肉精美豬、牛開放，是要如何做到逐批檢驗？

對此，陳時中從原先的「逐批檢驗」，轉變為「先嚴後鬆」。他表示，一開始是「前三批、每批抽」，也就是只要業者申請進口，第一批、第二批到第三批肉品都會全部抽驗，後來就可以放得比較鬆。

對此，時代力量立委王婉諭質疑，這是否意味行政部門只會在開放初期嚴格檢驗瘦肉精殘留量？陳時中強調，不是輸入台灣的前3批才檢驗，而是「每家廠商的前三批」，也就是A公司進口的前3批要查，B公司進口的前3批也要查。

高虹安追問，光是要做這些工作需要耗費多少人力？陳時中才又坦言，目前的經費確實有點不足，會再另外申請；以目前來說，整體邊境查驗的人數是81人，這段時間會再擴大檢驗的合約實驗室。

但高虹安強調，光以進口量推估，恐怕得增加7倍人力才做得到，這其實已代表明年1月1日台灣開始進口瘦肉精美豬、牛後，邊境查驗人數絕對是不足夠。

(中時 )