台北市長柯文哲17日在議會進行施政報告時，被議員詢問是否想選2024總統大選，他直接回應自己不是想過，而是直接準備要當，對此，國民黨前主席朱立倫今天在基隆受訪時指出，「就讓他繼續準備吧！」，他說，柯文哲現在的身分是台北市長，台北市民關心的是在地的施政能否做得更好，這也最重要。

面對現場媒體詢問他是否有意參選2024總統大選，朱立倫則簡短回應說，自己這趟來是以市民的身分、觀光客的身分陪同前立委謝國樑來看在地交通及觀光發展，他也希望謝國樑在未來可以對基隆有更多、更好的貢獻。

此外，朱立倫面對媒體詢問「若謝國樑參選基隆市長」他則指出，謝國樑對基隆是充滿了情感及熱情，並且本身有很多的想法，他認為，像謝為基隆子弟，也富含了對基隆的愛，一定能改造基隆成為一個具有國際性觀光底蘊的海港。

對此，謝國樑指出，自己目前是還沒有要宣布參選市長，但他每天都搭火車，並且多花很多的時間跟人民在一起，他認為這很有意義，只要等到時間到了，他就會再跟市民報告。

(中時 )