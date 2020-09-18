【即時新聞】恆述法師為父母舉辦「供佛齋僧法會」。(粘耿豪攝)

恆述法師日前被爆出積欠上千萬債務，與弟弟們張菲、費玉清鬧翻，18日是她父親99歲冥誕，特地舉辦誦經法會，日前她宣布要復出演藝圈，現場受訪時直言目前已有幾家電視台正跟自己的經紀人接洽中，會復出主持節目，屆時不論戴假髮做造型，什麼話題、歌曲都能嘗試。

恆述法師解釋自己已跟藥師佛請了假，未來也可開1個綜藝的娛樂節目，還要另開1個弘法節目，不過她也強調，關於主持節目一事不能講她是還俗，「我這個光頭是花好幾百萬換來的，怎麼可以還俗呢？只有螢幕的還俗，我要創造21世紀的佛法，有多少音源就接引多少人。」

至於手足鬧翻，恆述法師認為大家都先暫時都沈澱一下，「我認為我這個姊姊也是問心無愧，小哥（費玉清）說他問心無愧，我除了問心無愧，我所付出的還非筆墨能夠形容。」誰發的言語對她不利、誰又悶不吭聲身，稱自己都知道，她還覺得費玉清很難度，「他在基督的門下一樣很開心，大家暫時都沈澱一下。」

未來姊弟關係怎解？恆述法師說：「親情是很難割捨，不需要別人來做和事佬。」假以時日若彼此都扯平了，還是可以再重新開始做姊弟，更感嘆說：「不是冤親債主不會做一家人，大概是我前世欠他們太多了，我都還清了。」

(中時 )