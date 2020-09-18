台中市外埔區體育會理事長吳敏濟（左二）大力支持外埔國小發展桌球運動，捐贈集球網架、圍布架及600顆兵乓球。（王文吉攝）

北台中青少年暑期研習營桌球班今年在外埔國小舉行，學生反應極佳，校方有意成立桌球社推廣。外埔區體育會得知後，18日捐贈集球網架、圍布架及600顆兵乓球等，並將延攬國手組教練團，理事長吳敏濟表示「體育運動向下紮根的工作愈早愈好，期待早日開花結果。」

桌球設備捐贈儀式18日上午在外埔國小舉行，吳敏濟表示，今年北台中青少年暑期研習營桌球班，借用外埔國小場地舉行，該校有不少學生參加，為期五週課程發掘不少具潛力的學生，校方也有意推廣桌球運動，外埔體育會很願意提供基本的設備協助學校發展。

六年級陳政諭搶先體驗使用，並表示，以往桌球社沒有這些設備，練習時由1位教練餵球，學生每打完1球就要立即去撿，滿場追球耗費時間和體力，有了集球網架和圍布架後，可以密集地練習，對穩定手感提升球技有很大幫助。

校長邱弘毅表示，很感謝外埔體育會，這項捐贈解決了基礎設備不足的問題，更令人感動的是外埔體育會和桌委會還提出教練團計畫，聘請專業教練到校指導，未來將從班級體育課和社團開始，發掘具有潛力的學生加以栽培。

外埔桌委會主委鄭孟修表示，未來教練團成員至少會是體大畢業的甲組球員，並且具有B級教練證以上，教練費用由該協會自行吸收，義務贊助學校發展桌球運動。

吳敏濟進一步指出，發展體育最忌諱出現斷層，體育運動向下紮根非常重要，從小一條龍培養。體育會不僅送釣桿，還要教如何釣魚，桌委會組成的教練團，將利用假日到校指導學生練習，表現優異者可以升到外埔國中體育班繼續深造，同時替國中就地解決生源問題。

(中時 )