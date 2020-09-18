警方也在轎車內起出3把槍、14發子彈、4發信號彈、2把刀。(曹婷婷攝)

警方也在轎車內起出3把槍、14發子彈、4發信號彈、2把刀。(曹婷婷攝)

警方上午11時在東區小東路、東光路口發現擄人的白色車輛，上前攻堅逮人。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

台南市兩派經營地下錢莊的8年級人馬在網路因故互嗆，今天凌晨4時，其中一方人馬到大同路二段當街開槍壓走李姓男子，車上另名陳姓男子趁隙逃離，竟還繼續在臉書PO文嗆對方大哥不敢出面，警方獲報啟動專案機制，救出遭挾持7小時、右腿遭打傷的21歲李男，逮捕3名嫌犯，案情仍待進一步釐清。

台南市今天凌晨傳出當街開槍擄人事件，肇因兩派人馬在網路互嗆「輸贏」，凌晨4時多，其中一派到大同路二段開槍攔車壓走另一派人馬，台南市警一分局4點21分獲報東區大同路2段581號前有鋁棒打架聲，員警到達後發現現場留有1輛自小客車，駕駛座左側玻璃遭砸、路旁發現彈殼一枚，未發現駕駛、乘客。

警方隨後於上午11時在東區小東路、東光路口發現擄人的白色車輛，警方出動攻堅，救出遭挾持李姓男子，並逮捕李、羅、鄧3名嫌犯。據了解，雙方疑先是在臉書社團互嗆，但臉書相關文章皆已撤下，確切原因仍待釐清。

警方初步了解，這兩方人馬因在網路互嗆結怨，被押走的李姓男子遭擄7小時內，右腿遭、羅、鄧等人持棍棒打傷，臉上也有傷勢，但他一度疑遭迫自拍影片上傳臉書「我跟我大哥在臉書上不禮貌行為，我跟大家道歉，臉上的傷是我自己造成。」警方也在轎車內起出3把槍、14發子彈、4發信號彈、2把刀，全案依違反槍砲、妨害自由、毀損、傷害罪移送臺南地方檢察署偵辦。

(中時 )