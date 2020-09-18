林桂香畫竹南慈祐宮前後花了4、5個月才完成。（謝明俊攝）

林桂香經常由丈夫翁興堂陪同四處遊覽取景入畫。（謝明俊攝）

獅頭山是林桂香最喜歡的國畫山水繪畫素材。（謝明俊攝）

世居頭份的林桂香，15年前從職場退休後才開始習畫，她曾經歷覽國外各知名博物館展出名畫，最後選擇故鄉獅頭山作為繪畫的主要素材，她中西畫派都學，並把兩派畫風融入自己作品，雖然半路出家，但卻能走出自己風格，並在18日發表生平第一次個展，希望替頭份增添更多文藝氣息。

出生頭份市的林桂香，從小並未被發掘自己有繪畫的興趣和天份，就如一般人升學、工作，直到15年前退休時，才隱約查知自己有習畫的衝動，事實上，林桂香早年在職場工作時，就因任職的美商公司常安排員工出國度假旅遊，讓林桂香有機會與同公司的丈夫翁興堂，攜手遊遍歐、亞各知名博物館、藝術館，遍覽各代名畫藝術品，在內心已深植相當的美學概念。

林桂香近50歲時，就因身體因素退出職場，在習畫好友的帶領下，到國內各各藝術展場觀賞中西各派畫作，因而激發自己也想畫出如此佳畫的念頭，開始習畫。

林桂香從國畫山水開始入門，歷經多位名師指導學習花鳥、西畫、水彩，為了每周到台北中正紀念堂習畫3個小時，林桂香得從頭份搭乘客運北上，所費車程遠超過習畫時間，但她卻樂此不疲。

獅頭山是苗栗名山，山上有許多老剎，林桂香喜歡偕同丈夫上山享受自然，並乘機觀景，將山上的寺廟、風景放入畫作，經常一坐就是大半天，因此，林桂香的畫作中，獅頭山是相當重要的畫作素材，此外，頭份義民廟、竹南慈祐宮也都是她取材的對象。

習畫15年來，林桂香畫作已有小成，因此在丈夫、畫友等鼓勵下，在頭份市公所藝術館展出個人首展，並以自己的名字名為展名「八月桂花香」希望能替頭份增添一分藝術風采。

(中時 )