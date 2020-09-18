從2012年進入台灣市場的FOX體育台，今天傳出因不堪虧損，將於年底前撤出台灣，下午4時將發表重大聲明。

據了解，FOX體育台員工聽到外界消息，也感到相當震驚。原本下午被通知全員開會，沒想到竟是這樣的消息。

福斯集團於2012年買下ESPN／STAR SPORTS頻道股權，台灣的相關頻道隔年起更名為FOX體育台，目前在有線電視與MOD平台共有3個頻道。為去年迪士尼集團併購了福斯集團之後，對於體育台的政策一直不明朗，如今傳出一刀斬的決定，而且不只台灣，是結束亞太地區的體育台經營。

FOX體育台本月剛結束美國網球公開賽的轉播工作，目前在台灣轉播的重要賽事包括MLB、日職太平洋聯盟等，其中MLB現在僅有FOX與民視在台灣轉播，影響不小。

FOX體育台過去也曾轉播過中華職棒，但轉播統一獅主場賽事也到2018年球季結束後中止，加上多年轉播的HBL高中籃球聯賽，今年也傳出希望權利金降價的消息，迄今尚未敲定新約，轉播多年的德甲足球聯賽本周末展開新球季，FOX也不再轉播，顯示經營狀況的確辛苦。

(中時 )