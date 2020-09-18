中天《腦波小姐》由歐陽妮妮、張書豪、蔡黃汝（豆花妹）與張捷主演，歐陽妮妮在首集就透過超能力「秒殺」自己的老闆張書豪，讓張書豪一秒變成鬼魂，還被狄志杰給附身，她在劇裡從小就看得見各式各樣的阿飄，走在路上都要提心吊膽，工作人員封她是「升級版通靈少女」，無時無刻都有阿飄想跟她對話。

張書豪堪稱是她的「剋星鬼」，歐陽妮妮一碰上他準沒好事，劇中他們倆上演標準「霸道總裁愛上小秘書」情節，張書豪帶著歐陽妮妮進入他的私密空間，兩人一起創造了新的回憶，歐陽妮妮回：「真的耶！你看這裡面（指回憶）有我們。」張書豪還甜喊：「現在我的腦波，跟你的腦波連在一起了！」歐陽妮妮害羞說：「意思是，我們互相記住了。」這段讓人臉紅心跳，粉紅泡泡滿天飛互動過程，將在本週六播出。

歐陽妮妮與張書豪還進入遊戲世界，面對「F奶外星妖女」，歐陽妮妮化身馬尾女神，帥氣使出如倒掛金鉤等各種招式，以及變換各種武器來擊退怪物，但張書豪因成為阿飄，腦波太弱無法控制在遊戲中的自己，不能任意移動，讓歐陽妮妮狂虧他是「腦殘」，笑說「終於可以欺負這位『霸氣總裁』。」

歐陽妮妮首次在電視劇挑大樑，等待播出期間，每隔一段時就問製作人兼導演謝禮如何時會播出，而上週首播收視開紅盤，許多網友更私訊鼓勵她，「你就是劇中的小玲（角色名）」，讓歐陽妮妮放下心中大石。《腦波小姐》每週六晚上8點於中天綜合台首播。

(中時 )