美國總統川普周四晚間在威斯康辛州一場造勢大會上宣布新一輪新冠疫情農民紓困方案，規模約130億美元，對這個搖擺州的重要產業提供援助。

川普表示：「自下周起，我的政府將提交一個額外130億美元的援助計畫，幫助農民走出這個中國病毒，包括威斯康辛受到疫情重創的乳製品、蔓越莓與人參農民」。

威斯康辛州以牛奶與乳酪產業而聞名，白宮的貿易政策與新冠肺炎疫情都對這個農業重鎮造成重創，不過在大選前幾周對農民大撒幣的金額仍令人意外。

2016年川普在威斯康辛州以不到1%的選票擊敗民主黨希拉蕊（Hillary Clinton），成為自1984年以來，該州首次在總統選舉中投票支持共和黨候選人。

消息人士透露，美國農業部門預計將在周五發布這個新紓困計畫的相關細節，該方案將從大宗商品信貸公司（Commodity Credit Corporation）的額外資金中動用140億美元，這筆額外的資金是美國國會依據「冠狀病毒援助與經濟安全法案」（CARES）而同意預先撥付的款項，農民料將可以自下周一起開始申請新紓困金。

川普今年4月推出規模達190億美元的援助計畫，以協助美國農民應對疫情衝擊，其中包括向生產者直接支付160億美元，以及大量採購肉類、乳製品、蔬菜等其他農畜產品。

(時報資訊)