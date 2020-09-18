前總統李登輝告別禮拜明天（19日）登場，李前總統最疼愛的孫女李坤儀（巧巧）在臉書溫馨寫下，幾個月內第一次出門，一位92歲婆婆認出她，離開前，婆婆還可愛的跟她說，「19號我們看電視喔」；她眼眶又紅了。

許久沒有在臉書發文的李坤儀，最新發文寫著，幾個月內第一次出門吃飯遇到一個婆婆，「很親切的拍拍我，說她媳婦認出我，想跟我照個相」。

李坤儀說，「邊拍邊開心的說她自己已經92歲了，摟著她恭喜她身體這麼健康，離開前還可愛的跟我說，19號我們看電視喔」；李坤儀還在這句話後面貼了一顆紅色愛心。

李坤儀說，謝謝婆婆，「握著她的手我的眼眶又紅了，嗯，最近不宜出門。」

李登輝前總統7月30日辭世，享耆壽98歲，明天週六上午9時30分將在淡水真理大學舉行大型告別禮拜，美國國務院次卿柯拉克、日本前首相森喜朗分別率團前來弔唁，這場告別禮拜3大會場估計有超過1500人參與，場面盛大，為求慎重起見，今天下午將在淡水舉行彩排。

(中時 )