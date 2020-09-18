花錢買凶反遭設局！台北1名陳姓女子，花350萬元找了一名程姓男子教訓詹姓閨密，沒想到程男與詹女串通，拍了1張「滿身是血」的照片給陳女，陳女以為詹女已被「處理」，便陸續付了305萬元給程男，不料陳女事後卻在臉書看到詹女更新動態，人還活著，驚覺被騙後報案，台北地檢署調查後依詐欺取財罪，將詹女、程男與建議陳女買凶的黃女起訴。

陳女控訴，擺攤做生意的閨蜜詹女，2019年10月間在臉書上罵她是「豬」，還聽說詹女要找人對她不利。陳女擔心受害，便找2人的共同好友黃女傾訴，黃女因此將程男介紹給她，說程男可以幫忙「處理」詹女。

程男受委託後，過沒多久就傳了1張詹女全身是血的照片給陳女，告知已經處理完畢，於是要陳女先付10萬元打點小弟，後來又付2次各150萬元給程男。

陳女原以為詹女已經死亡，沒想到詹女幾天後卻在臉書上更新動態，陳女才發現自己被受騙，一氣之下向警方報案。程男被捕後坦承與黃、詹2女共同設局騙陳女，黃、詹2女則否認犯行，但檢察官調查後，仍將程男與詹、黃2女起訴。

(中時新聞網)