台灣傳統廟會陣頭文化中，幾乎是見不到女性組團演出的，但新北市土城新潮舞蹈協會為了打破刻板印象，向新北市社會局申請「創新性輔助方案」，聘請舞蹈教師吳淑芬指導一群中高齡婦「車鼓陣」舞步，經半年多訓練，這群婦女以「女性創新車鼓陣」在土城大墓公廟前表演，廣受歡迎，他們以不同的模式，重新詮釋傳統文化。

女性因為有月事等禁忌，傳統上是見不到女性在在陣頭上演出的，新北市土城新潮舞蹈協會理事長江品俞為了破除這項魔咒，去年底向社會局申請了創新性補助方案，以「女性創新車鼓陣」計畫獲得了補助，聘請專業舞蹈師吳淑芬為一群中高齡婦女教導。

起初，許多婦女才練習２、３天就喊累、「鐵腿」，不想繼續學習，但吳淑芬不斷給予鼓勵，讓學員知道練車鼓陣不只能表演，還能強身健體，大夥被說服，幾乎無人退縮。

曾歷經卵巢手術的學員葳葳表示，醫生曾說她大概2年內就要洗腎，但她發現練了車鼓陣之後，身體變健康了，體力也好很多，外人根本不知她曾罹癌。另位學員秀秀表示，一開始聽指令，只會同手同腳，就像鴨子、企鵝走路，練到現在已能完美下腰。

吳淑芬開始帶著她們做隊形變換，從拜神、打圓、開四門、龍門陣、開花到合圓、退場等，學員越跳越好，「女性創新車鼓陣」陸續受到邀請表演，其中在土城區大墓公廟前的演出，搭配「眾神護台灣」流行曲目，廣受歡迎。

新北市社會局長張錦麗表示，女性創新車鼓陣打破性別刻板印象，不僅發揚了傳統技藝，讓車鼓陣文化深入社區，也促進婦女的身心健康，提升婦女的自信心和自我價值感，甚至培力中高齡婦女及單親婦女技能，可說是一舉數得的活動。

(中時 )