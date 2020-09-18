另一隻流浪犬小黑也掙脫，目前仍失聯。（古坑國中老師提供）

針對古坑國中兩隻流浪犬被送養後逃脫，一隻走回古坑鄉、一隻失聯中，教育部國民及學前教育署回復受陳情立委陳學聖表示校方對於兩隻流量犬日後轉為校犬並無共識，校方仍傾向尋求有心人士認養，。

陳學聖表示，教育部國民及學前教育署16日下午電請雲林縣教育處協助瞭解本案，答覆為校內教職員生對流浪犬轉成為校犬並無共識，有怕狗的師生也提出不希望校內有流浪犬遊蕩，流浪犬小白尚未回到學校，校方仍傾向尋求有心人士認養。

國民及學前教育署提醒雲林縣政府教育處，若學校有意認養校犬或開設動保相關社團活動，可以透過「補助地方政府及國立暨私立高級中等學校校園關懷動物生命教育計畫」的補助申請，以培養學生教養動物應有的責任及與動物相處之道，並落實動物保護法，發揚愛護動物、尊重生命精神。

陳學聖認為，答案很清楚，是鼓勵學校認養狗狗的。

古坑國中17日發布新聞稿強調，「學校是教育機構，首先應著重在學生的學習權益。有關流浪犬、友善校園與生命價值，都是值得深思與重視，但大家更要相互尊重，你對貓狗的喜愛，可能別人正好相反。」

(中時 )