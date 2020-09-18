日盛高科技基金經理人林佳興今（18）日表示，台股行情維持在月線之上高檔震盪，類股及個股輪動快速，美國聯準會按兵不動，調整長期通膨目標，暗示低利率將維持至2023年，意味著資金充沛的情勢不變，有利資金行情沿續，目前走揚的季均線將是技術面的重要支撐。

後續盤面焦點留意四大重點，包括地緣政策衝突是否擴大？疫苗何時成功開發？APPLE新機銷售預期變化？以及關注市場投資風格的轉換。

林佳興表示，2008年金融風暴前Fed資產規模約0.85兆美元，之後QE來到2.8兆美元。2015歐債危機資產規模來到4.8兆美元。本次新冠疫情，短短半年不到，資產規模由4.5兆美元增加到7.2兆美元，資金大量湧入市場下，造就這一波有價資產的上漲。聯準會主席鮑爾引進「平均」通膨概念，表示未來將持續低率環境，資金依舊充沛，全球三大央行（美、歐、日）M2 貨幣供給數量，通常代表市場資金水位，因貨幣供給量可以反映市場資金總需求量的變化和未來通貨膨脹的壓力狀況。就目前供給量持續創新高，代表市場資金充沛，提供股市充沛續航動能。

林佳興指出，從基本面來看，蘋果新機發表、科技創新、5G建置目標、華為禁制令等議題仍將圍繞市場，在全球景氣好轉的大架構之下，正面看待股市後勢，具長線趨勢之產業將是盤面重點。

(工商 )