高盛稱原油市場處於短缺狀態，以及墨西哥灣開始生成新風暴，周五原油價格連續第4天走高，本周可望以大漲約10%作收。

目前布蘭特期油上漲30美分或0.7%，報每桶43.6美元。美國期油上漲27美分或0.66%，報每桶41.24美元。

周四隔夜市場，紐約期油收漲81美分或2%，為每桶40.97美元。倫敦布蘭特期油收漲1.08美元或2.56%，為每桶43.30美元。兩期油均連漲第3天。石油輸出國組織與其減產盟國OPEC+在周四舉行的部長級監督會議（JMMC）上承諾將恪守減產配額，為原油價格帶來激勵。

高盛出具最新報告指出，最近用於期貨交割的原油存放於油輪，是由「短暫的庫存分配調整」所驅動，而不是因為全球庫存增加，這意味著市場供過於求。「我們估計因現在投機性部位太低，石油市場仍處於短缺狀態。」

高盛預估，第四季前原油市場每日將短缺300萬桶，並維持布蘭特原油的目標價不變，即今年底前達到每桶49美元，到明年第三季前達到每桶65美元。

此外，墨西哥灣西部已經生形一個熱帶性低氣壓，預計將在未來幾天增強為颶風，可能對更多美國石油生產設施造成威脅，亦為油價帶來支撐。

(時報資訊)