美國重手打壓華為，暴露大陸在半導體製造與高端科技方面劣勢，但大陸身為製造業全球最大國，還有嚴重弱點，就是高階數值控制工具機(機床)自給率太低。據日本工作機械工業協會8月數據，工作機械訂單連23個月相較去年同期下降，但同時對陸出口卻連3個月逆勢成長，固然因為大陸較其他國家更早復工，卻也說明仰賴進口現象。

日本工作機械對大陸出口在今年6月達154.5億日圓，相較去年6月增長34.2%，是相隔27月與同期比較首度從負成長變正數，而且是大幅成長，過去2個月需求進一步擴大，分別達184、186億日圓。

早在明治時代，日本就將機床製造列為重點產業，儘管只是次於美國、德國，世界上第3個建立機床產業的國家，但1982年之後已成世界首強，數位革命浪潮後在數控機床上更不落人後。

工具機是用於加工工件的動力裝置，是機械零件製造基礎設備。大陸目前具有一般工具機自製能力，也是世界最大工具機生產國，佔全球約2成，但高階數控工具機主要仍仰賴向日本、德國、美國進口。中國工程院製造業研究室主任屈賢明今年曾在研討會時表示，未來5年是大陸製造業補短板(弱點)的關鍵時刻。大陸製造業目前雖不像科技業受打壓，但有半導體前車之鑑，技術能否自給自足，也是繼續強化國際關鍵。

(中時新聞網)