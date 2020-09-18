獨》立院開議朝野攻防美豬 國民黨甲動楊瓊瓔缺席 15:042020/09/18 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立法院黨團甲級動員備戰美豬議題，立委楊瓊瓔（左三）未到場，一早連跑台中大雅、神岡兩個行程。（王文吉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院新會期18日開議，朝野聚焦美豬議題攻防，國民黨也發出甲級動員應戰，不料楊瓊瓔卻未到場，一早連跑台中大雅、神岡兩個行程。依國民黨黨團內規「遇重大政策，甲級動員未到，表決一案罰1萬，最高罰5萬元」，對此楊幕僚表示，地方預定行程早在2周前就排定，為了爭取地方水利工程建設，參與單位眾多，無法變更行程，坦然面對開罰。 (中時 ) #國民黨 #甲級動員 #楊瓊瓔 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 反萊豬公投連署 民眾黨表態：在野黨反萊豬議題都有合作空間 11:282020/09/18 政治 斥資1.7億 修復潭子農會穀倉開工 04:102020/09/17 地方新聞 國民黨守夜反萊豬 蘇貞昌：應讓國人聽到完整報告 17:132020/09/17 政治 立院今開議 美豬攻防戰開打 04:102020/09/18 金融．稅務 金價狂飆 央行罕見示警留意風險 04:102020/09/18 財經焦點 藍智庫公布最新民調 批綠用修憲轉移美豬爭議 21:322020/09/17 政治 國民黨守夜反萊豬 蘇貞昌盼讓國人聽到完整報告 17:442020/09/17 政治 藍嗆蘇揆 萊豬立場轉彎先道歉 04:102020/09/17 生活新聞 影／立院開議 藍委舉「豬」嗆：蔡英文來報告 07:472020/09/18 政治 國民黨立委又守議場！搶明早7時提案 要求蔡英文赴立院報告 14:312020/09/17 政治 政治熱門新聞 造反？黃捷怒揭高雄「怪獸水溝蓋」 陳其邁下令了 - 政治 不是高嘉瑜！民進黨推「他」能戰勝蔣萬安？網：洗洗睡吧 - 政治 將遭韓粉罷免成功市議員有多少？鄉民一面倒給出「絕對數字」 - 政治 「勝蔣神棋」卻成綠營棄子？網哭：民進黨不要妳我們要 - 政治 柯拉克抵台有何企圖？ 前外交官：明眼人一看就知 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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