立法院新會期18日開議，朝野聚焦美豬議題攻防，國民黨也發出甲級動員應戰，不料楊瓊瓔卻未到場，一早連跑台中大雅、神岡兩個行程。依國民黨黨團內規「遇重大政策，甲級動員未到，表決一案罰1萬，最高罰5萬元」，對此楊幕僚表示，地方預定行程早在2周前就排定，為了爭取地方水利工程建設，參與單位眾多，無法變更行程，坦然面對開罰。

(中時 )