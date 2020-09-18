農曆7月鬼門關，3生肖好運報到！搜狐網《星川麻衣坊》專欄分析，時序轉進入農曆8月，在秋意漸濃的催化下，原本鬼月運勢較差的人將擺脫忌禁，正能量大復活，其中生肖屬龍、虎、豬者將得貴人相助，不但一順百順、還會橫財如雨，日子大富大貴。

生肖龍

屬龍人五行火旺，精力旺盛，今起準備迎接好運。生肖龍得貴人提攜，事業和財運表現不錯，如果從現在開始樹立目標，好好表現，必定做事事半功倍。值此時節，機遇不期而遇，如果可以抓住機遇，努力把握，從而獲得可觀的收益。不過，屬龍人不可從事高風險投資，腳踏實地，通過自身努力，才能克服難關。

生肖虎

生肖虎流年干支官印相生，將有貴人提攜，容易在事業上有所成就。另外，生肖虎財運較穩定，利於不斷進取，提升更多技能，今天開始好運連連，除了正職收入，經營副業還有機會額外進帳。屬虎朋友橫財如雨，收穫能量，倘若抓住機會，日子大富大貴，未來生活如魚得水。

生肖豬

屬豬朋友陽氣上行，有機會告別從前的種種生活煩惱。在財運方面，生肖豬較為穩定，但要小心意外破財。雖然不乏偏財機會，但也不要盲目投資，胡亂砸錢。在事業方面，建議廣拓人脈，有機會通過努力，開展自己的一片天空。若遇到事情，生肖豬需更加務實，努力踏實，去迎接接下來的挑戰。

(中時新聞網)