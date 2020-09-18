立委楊瓊瓔關心台中市治水問題，邀集中央、地方相關單位舉辦座談會。（王文吉攝）

豐洲科技園區廠商憂心大甲溪主深槽流路偏向左岸，水利署長賴建信同意核撥經費2500萬元辦理大甲溪河道整理導正流心。（王文吉攝）

台中市神岡區、大雅區治水進度緩慢，尤其大甲溪、筏子溪、軟埤仔溪等排水整治牛步。立委楊瓊瓔18日邀請相關單位座談，水利署長賴建信允諾大甲溪、筏子溪河道整理及用地徵收3.25億元優先編列年度預算，而軟埤仔溪、十四張圳、十三寮排水水岸整建及景觀改善2.4億元將與市府溝通，於提送計劃加快腳步。

楊瓊瓔18日邀請水利署長賴建信、台中市水利局副局長馬名謙、建設局養工處長彭岑凱、市議員羅永珍、吳顯森與里長座談。神岡區溪州里長王明洲及豐洲科技園區廠協會指出，大甲溪主深槽流路偏向左岸，萬一颱風來臨，雨勢增大恐危及居民及豐洲科技園區安全。

馬名謙表示，軟埤仔溪排水系統排水路以往防洪工程以重點整治缺乏整體規劃，故排水路沿岸護岸形式及斷面大小不一，下游處應急、急需改善經費約1.95億元，市府將提報爭取前瞻經費辦理，希望水利署給予支持。

大雅區橫山里長張聖河提及，筏子溪大雅農路橋起尚有約375公尺未整治，希望水利署加速辦理，不要一年拖一年。吳顯森為營造大雅十四張圳及十三寮排水友善水岸環境空間，爭取前瞻計畫補助4500萬元，希望水利署協助地方發展需求及遊憩休閒，營造親水新亮點。

賴建信表示，極端氣候時雨量經常超過百毫米，治水必需軟硬兼施，針對軟埤仔溪應急、急需改善工程部分，地方的建言水利署會納入檢討並給予經費支持，大家共同努力做好治水工作，守護民眾的生命財產安全。

賴建信同意核撥經費2500萬元，辦理大甲溪河道整理導正流心，預定年底前可發包施作，並將在豐洲堤防設置沖刷粒子監測物聯網，明年汛期前完成。另將編列用地費2.5億元辦理協議價購與協調右岸房屋拆遷，完成後將續辦治理工程，即可完備筏子溪整體防洪能力。

楊瓊瓔肯定賴建信是會做事、最勤勞、最接地氣的水利署長，為了台中鄉親專程搭第一班高鐵，中午開完會還要北上忙公務，獲得現場鄉親熱烈的掌聲與鼓勵。她提醒市府水利局、建設局多個治水計劃都是爭取前瞻經費辦理，要和水利署同仁多溝通協調，若有新增的排水改善工程，她一定全力協助爭取中央補助。

(中時 )