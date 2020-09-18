投行花旗發表最新報告指出，大陸「十四五」期間（2021年至2025年），將達成重大轉型，塑造大陸新時代，預計大陸目標是平均每年經濟增長5.5％左右，並使一半人口獲得城市戶口地位。

路透報導，花旗預計，「十四五」對創新的推動將至少與「十三五」一樣有力。為促進「內循環」，改善人民的福祉也很重要。而新一個5年規劃對環保依然有高標準。

報告顯示，「十四五」對發展條件的評估，在外部和國內方面可能比「十三五」的「新常態」更加謹慎，因為隨著中美矛盾擴大和深化，外部威脅正在急劇上升，而內部挑戰迫在眉睫的同時，政策空間縮小。而「十四五」可能會把「經濟安全」抬高至等同增長地位。

花旗指出其中5個相關趨勢，一是食物、能源和技術安全，二是工業升級，三是消費升級，四是有效投資，五是城市化2.0。

中共中央政治局會議此前決定10月召開十九屆五中全會，研究關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議。

(工商 )