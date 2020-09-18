為自救轉型並搶國旅商機，並看好赴小琉球旅遊人次逐年攀高，加上經常舉辦賽事的大鵬灣國家風景區集客潛力，首家上市的鳳凰旅行社經兩年多整合，獨家取得小琉球水岸第一排，碼頭正前方之土地使用權，期望打造小琉球最具有國際觀光水準的休閒旅店，為台灣的離島旅遊市場注入新氣象。飯店將於09月21日動工，投資金額約五億，預計2022年底完工營運。

併入大鵬灣國家風景特定區的小琉球，自屏東東港搭船僅需20分鐘船程，也因全年不受東北季風影響，氣候適宜，近年逐漸成為台灣離島旅行的首選，尤其遇上連續假期或暑假更是一房難求。根據觀光局官方資料統計，小琉球2018全年旅遊人數約43萬人，高於綠島全年34萬人，2019年更逼近45萬人。據東琉線輪船業者統計，近年登島人數已破每年百萬人次。

小琉球地理位置良好，四季皆夏，除了可以從事各項的海上活動，及體驗海底自然生態景觀外，更具有豐富的人文地景，發展觀光潛力無窮。有鑑於小琉球目前仍缺星級旅店服務高端客戶，鳳凰旅遊決定在小琉球碼頭旁(屏東縣琉球鄉白沙段第286地號土地)獨資興建樓高十層之星級旅店。初期規劃房間數量約有60間，休閒度假設計風格的房間、特色的餐飲、浪漫無邊際泳池搭配Open Bar，提供旅客最佳渡假體驗，房價約訂在每晚7,000~8,000元。

鳳凰旅遊除了國內外旅遊業務外，近年也積極往多角化休閒消費轉型，陸續開辦好食嗑美食街、Fitnexx健身中心，也擁有位於高雄五福路即將開幕貨櫃屋造型的精品旅館。這些投資都代表鳳凰對台灣國內旅遊、休閒市場前景看好。再加上國內疫情控制得宜，等疫情趨緩後，台灣更有機會成為國內外旅客放心出遊的旅遊勝地。因此在小琉球興建高端旅店，除了有益於集團營收，對當地旅遊水平提升有所助益，同時也增加國際能見度，大幅增加台灣旅遊軟實力。這是對集團營收、地方建設，乃至於台灣能見度三贏的最佳方案。

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