提供學生多元學習能力、全力翻轉技職教育，台中家商多年來努力展現成效，今年還吸引成績可望錄取台中女中的張繐招選讀，校方強調，技職教育強調專業能力的養成與探究實作，盼吸引操作性向強的學生就讀。

高中職日前開學，台中家商一年級新生有3人相當受注目，其中，畢業於南投縣竹山國中的張繐招，國中會考成績5A9＋、本有機會錄取台中女中，她毅然放棄普通高中，選讀家商商業經營科，張繐招說，是因為國中時在職群試探、興趣測驗及校外參訪時，對商業群感到很有興趣。

此外，畢業於后里國中的蔡佩倫會考成績是5A5＋，他放棄第二志願的高中，選讀台中家商，蔡佩倫認為，除了個人興趣與性向潛能因素，住家就在台中火車站旁、就學方便，也是考慮的因素；未來希望當名會計師，決定選讀會計事務科。

台中家商校長劉福鎔指出，學校強調探究實作，提升學生跨領域學習、整合各科知識的能力，未來希望能有更多對動手做有興趣、操作性向較強的優秀國中生來選讀，符合108課綱的適性揚才目標。

(中時 )