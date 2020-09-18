近年我國出生人口日漸下滑，許多產業出現勞動力短缺，立法院去年通過「中高齡者及高齡者就業促進法」，希望鼓勵產業聘僱中高齡者，但依規定，如果已領過老年給付就無法再投保勞保普通事故保險，但雇主可以為勞工辦理參加職業災害保險，每個月保費僅約62元。
據勞保局統計，截至109年6月底，已請領勞保老年給付，自願參加職災保險達36萬1004人。
勞保局指出，但無論是否領取勞保老年給付或勞工退休金，中高齡者再受僱工作，只要適用勞基法，雇主就應為其提繳勞工退休金。
(中時 )
近年我國出生人口日漸下滑，許多產業出現勞動力短缺，立法院去年通過「中高齡者及高齡者就業促進法」，希望鼓勵產業聘僱中高齡者，但依規定，如果已領過老年給付就無法再投保勞保普通事故保險，但雇主可以為勞工辦理參加職業災害保險，每個月保費僅約62元。
據勞保局統計，截至109年6月底，已請領勞保老年給付，自願參加職災保險達36萬1004人。
勞保局指出，但無論是否領取勞保老年給付或勞工退休金，中高齡者再受僱工作，只要適用勞基法，雇主就應為其提繳勞工退休金。
(中時 )
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