美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）訪台之際，美國駐聯合國大使柯拉芙特（Kelly Craft）在與我國駐紐約臺北經濟文化辦事處處長李光章共進午餐，並表示有意提升在聯合國參與度以及在世界衛生大會扮演某種角色。對此，中國大陸常駐聯合國副代表耿爽向美國常駐代表團提出嚴正交涉，陸方對此表示強烈不滿與堅決反對。

耿爽表示，陸方堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場是一貫且明確。美國常駐聯合國代表柯拉芙特特作為美政府高官同紐約台北經濟文化辦事處處長李光章接觸，違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定以及聯大第2758號決議，陸方對此表示強烈不滿和堅決反對。

耿爽說，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及陸方核心利益。陸方敦促美方充分認清台灣問題高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定以及聯大第2758號決議，慎重處理涉台問題，不要給中美關係和兩國在聯合國的合作製造新的困難。

據美聯社16日報導，柯拉芙特說，與李光章會晤是「歷史性」的，也是川普政府加強與台灣關係的進一步行動。她和李光章討論了種種不同的方式，好讓美國發揮最大的助力，以提升台灣在聯合國的參與度。

(中時新聞網)